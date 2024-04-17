Müziği bırakan Deniz Tekin'den o iddiaya yalanlama

İki ay önce müziği bıraktığını açıklayan Deniz Tekin, hakkındaki "İngilizce öğretmeni oldu" iddialarına sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Geçen aylarda müziği bıraktığını duyuran Deniz Tekin'in İngilizce öğretmeni olduğu öne sürüldü. Tekin'in bir takipçisi ise iddiaların doğru olmadığını ve Tekin'in 17 Nisan'da sahnesi olduğunu belirtti.

Bunun üzerine sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Tekin yarı zamanlı İngilizce öğretmenliği yaptığını söyleyerek, şu ifadeleri kullandı:

"Yarı zamanlı İngilizce öğretmenliği yapıyorum, son albümümün borcunu aileme yıkmamak için de kılı kırk yararak seçtiğim konsere çıkıyorum hocam. Alacağım parayı da sormadım ama sana söyleyeyim maksimum 3-5 bin liradır, 150 euro etmiyordur."

"Donanımı tamamlayınca tam zamanlı öğretmenliğe döner, maksimum 5 sene ülkede çalışır sonra da çoğu yaşıtım gibi damacanaya tecavüz edilmeyen bir ülkeye iltica ederim diye düşünüyorum."

"Nasıl plan? Alın sizin olsun müziği de kariyeri de... Kültür bakanlığınızdan, iktidar yanlısı festival organizatörlerinizden hesap sorun."

Deniz Tekin geçen şubat ayında müzik kariyerini sonlandırdığını şu sözlerle duyurmuştu:

"16 yaşından 26 yaşına kadar sahnede müzik yapmak çok kapsamlı bir tecrübeydi. Çoğu yola göre stresli ama öğretici bir yoldu. Şimdi başka bir yol çizmek istiyorum. Artık ticari müzik yapmayacağım. Belki kaydettiklerimi sizinle bir gün yine paylaşırım ama hayatımı bundan kazanmayacağım."



"Müziğin, şiirin içinden giden bir yol vardır, hayatımızı kökten değiştirecek kadar güçlüdür. Akışta olan ticari bir metaya indirgemek, seri üretmek ve günümüz serbest piyasa koşullarındaki hızda işlemek benim yaptığım işlevle müzik yapan birisi için sürdürülebilir değil. Yoruluyorum. Yakın zamanda kocaman bir albüm yaptık ve 9 senedir neredeyse aralıksız hem okudum hem çalıştım. Şu anki tempoyu zihnen kaldırabilecek güçte değilim."

"Sahneye geri dönmeyi düşünmüyorum. Bugünkü koşullarda istenilen şey müzisyenliğim değil. Sizleri sevgiyle selamlıyorum. Şimdiye kadar anlattıklarım hayat yolculuğunuzda bir karşılık bulduysa bu beni mutlu eder."