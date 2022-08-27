Nagehan Alçı'nın ''Gülşen'' paylaşımına Elçin Sangu'dan olay yanıt

Oyuncu Elçin Sangu, gazeteci Negehan Alçı'nın ''Gülşen'in tutuklanması tam bir hukuk cinayeti'' sözlerine ''Yemezler demokrat tavrını'' yanıtını verdi.

Oyuncu Elçin Sangu; HaberTürk yazarı Nagehan Alçı'nın, sosyal medyadan şarkıcı Gülşen Bayraktar Çolakoğlu'nun tutuklanmasına tepki gösterdiği paylaşımına yanıt verdi.

Alçı söz konusu paylaşımında, “Gülşen’in tutuklanması tam bir hukuk cinayeti. Yargısal aşırılık bu. Yapmayın etmeyin sayın savcılar, sayın hakimler. İnsaf lütfen. Adalet mi şimdi bu? Gülşen’in sözleri çok çirkindi ama özür metni çok samimi, çok içtendi. Numaradan bir özür değildi. Gülşen özgürlüğüne kavuşmalı…” ifadelerini kullanmıştı.

Sangu ise bu sözlere yönelik tepki göstererek şunları yazdı:

Hakaret içermeyen tweet attığım için beni savcılığa verdiğinde;

1)Yurtdışına çıkma yasağı

2) Kişisel eşyalarıma (telefon, laptop, pc) el konulmasını istemek

3) Kocanı da işin içine katmak

4) Gizlilik kararı istemek aşırılık değil miydi? Yemezler demokrat tavırları

NE OLMUŞTU?

Oyuncu Elçin Sangu, CHP'nin 2018’deki Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'nin HaberTürk canlı yayınına katıldığı programda, İnce'ye soru soran gazetecilerden Nagehan Alçı'ya yönelik yaptığı paylaşımda; "Nagehan adına utanmaktan ben yoruldum" demişti.

Elçin Sangu daha sonra kendisi hakkında Nagehan Alçı’nın suç duyurusunda bulunduğunu açıklamıştı.