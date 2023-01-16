Nagihan Karadere kansere yakalandı

Survivor All Star yarışmasında yüksek performansıyla dikkatleri yine üzerine çeken Nagihan Karadere kanser olduğunu açıkladı.

Survivor'ın en çok konuşulan yarışmacılarından Nagihan Karadere'den şoke eden bir açıklama daha geldi. Survivor 2023 ilk yayın öncesinde Survivor Panaroma'ya katılan Acun Ilıcalı, yarışmanın sahte olduğunu ve kimsenin Survivor'a gitmemesi gerektiğine dair açıklamalarda bulunan Nagihan'a yanıt verdi.

Nagihan'ın söylediklerini asla kabul etmediğini söyleyen Acun Ilıcalı Karadere için şu açıklamayı yaptı:

Nagihan Hanım sağ olsun çok bozuldu Survivor'da birinci olamadı diye. Mesela Nagihan hangi özelliğiyle birinci olacaktı ben onu çözemedim.

Açıklama sonrası Nagihan Karadere bir tweet atarak Acun Ilıcalı 'ya ulaşamadığını, telefonunun meşgul çaldığını belirtti.

KANSER AÇIKLAMASI

48 yaşındaki Nagihan Karadere kendisini arayan Bilal Özcan'a şu açıklamayı yapt:

"1 ay önce kanser olduğumu öğrendim ve herkes ekmeğimle oynuyor. Saatlerdir ağlıyorum. Hastalığını ailem dahi bilmiyordu, yeni öğrendiler, bugün anneme söyledim. Lütfen benim için dua edin."