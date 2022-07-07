Erol Özmandıracı ile evli olan oyuncu Naz Elmas evliliklerine son noktayı koydu. Erol Özmandıracı'nın 6 milyon TL ödediği iddia edildi.

15 Aralık 2019'da evlenen Naz Elmas ve Erol Özmandıracı tek celsede boşandı. Bir süredir fikir anlaşmazlıkları yaşadıkları ve boşanma kararı aldığı iddiası konuşulan çift evliliklerini kurtaramadı. Evlilikleri hakkında sessiz kalan çift hakkında yeni bir iddia daha ortaya atıldı.

Erol Özmandıracı, Gazete Magazin'in iddiasına göre; esk eşine 6 milyon TL ödedi.

ÇOCUK FİKRİ ANLAŞMAZLIK ÇIKARDI

İddiaya göre; Kriz, 38 yaşındaki oyuncunun anne olmak isteğini kendisinden 17 yaş büyük eşine söylemesiyle başladı. Önceki evliliği ve sevgilisinden birer çocuğu olan Erol Özmandıracı, "Ben çocuk istemiyorum" deyince ipler koptu. Evliliklerini kurtaramayan çift mahkemeye başvurdu. Naz Elmas ve Erol Özmandıracı dün Aile Mahkemesi'nde anlaşmalı olarak boşandı.