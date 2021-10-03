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Netflix dizisi davalık oldu

Netflix dizisi davalık oldu

Netflix'in Türkiye'de de en çok izlenenler listesinde ilk sırada olan dizisi Squid Game mahkemelik oldu.

Güney Kore'nin internet hizmet sağlayıcısı SK Broadband, tüm dünyada en çok izlenenler arasına adını yazdıran Squid Game isimki dizi yüzünden artan internet trafiğinden kaynaklı bakım çalışmalarının masrafını karşılaması için Netflix'i mahkemeye verdi. Veriler, saniyede işlem gören verilerin eylülün ikinci yarısında 1.2 trilyon bite ulaştığını gösteriyor.

2018'den bu yana ülkedeki izleyiciler için Japonya ve Hong Kong'daki sunucular üzerinden daha çok ve yüksek çözünürlüklü video içeriği sağlamak için SK Broadband'in ağını kullanan Netflix ise Güney Koreli firmanın şikayetini inceleyeceklerini ve müşteriler etkilenmeyecek şekilde diyalogla orta yol bulmaya çalışacaklarını açıkladı.

 AĞ KULLANIMI ÜCRETİ ÖDEMİYOR 

SK Broadband'in açıklamasına göre veri trafiğini artıranların başında Netflix'ten önce Google'a ait YouTube geliyor ancak ne YouTube ne de Netflix ağ kullanımı ücreti ödemiyor. Amazon, Apple ve Facebook gibi diğer içerik sağlayıcılarda ise durum tam tersi. Ülkedeki bazı vekiller de internet trafiğini aşırı artıran ama ağ kullanımı için para ödemeyen içerik sağlayıcılarını eleştiriyor.

BORÇLU OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYOR 

Netflix konuyu SK Broadband'e kalmadan kendisi mahkemeye taşımış, firmaya ağ kullanımı için para ödemek zorunda olup olmadığını öğrenmek istemişti. Mahkeme kayıtlarına göre Netflix 'görevi içerik üretmek ve izleyiciyi bu içeriğe erişilebilir kılmaktan' ibaret olduğu için borçlu olduğunu düşünmüyor.

MAKUL OLDUĞU HÜKMEDİLDİ

Seul Merkez Bölge Mahkemesi ise haziranda, SK Broadband'in belli bir meblağ karşılığında hizmet sunduğunu, dolayısıyla Netflix'in aldığı bu hizmetin karşılığını vermesinin 'makul' olduğuna hükmetti. Yine resmi belgeler, Netflix'in sırf 2020'deki ağ kullanımı için firmaya 27.2 milyar won, yani 22.9 milyon dolar borçlu olduğunu ortaya koyuyor. Netflix ise bu kararı temyize götürme kararı aldı. Güney Kore'de 16 bin istihdam yaratan Netflix'in 770 milyar won'luk yatırımlarla ülkeye ekonomik getirisi de yaklaşık 5.6 trilyon won.

Etiketler Squid Game netflix mahkeme mahkemelik
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