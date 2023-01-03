  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Netflix, Wednesday dizisini kaybedebilir

Netflix, Wednesday dizisini kaybedebilir

Netflix, Wednesday dizisini kaybedebilir
Güncelleme:

Netflix, izlenme rekorları kıran yeni dizisi Wednesday’in ikinci sezonu için amazon ile anlaşması gerekecek.

The Independent’ta yer alan habere göre, başrolünde Addams Family hikayesinden Wednesday Addams karakterini canlandıran Jenny Ortega’nın yer aldığı Wednesday dizisinin ikinci sezonunun Netflix’te yayınlanmayabileceği belirtildi. 

Wednesday, İngilizce içerikler arasında Stranger Things’in rekorunu aşarak bir haftada 400 milyon saatten fazla izlenmişti.

İkinci sezonu kesinleşen Wednesday dizisinin hangi platformda yer alabileceği ise soru işaretlerine neden oldu. 

Wednesday dizisinin yapım şirketi MGM geçen yıl Amazon’la 8.5 milyar dolarlık bir anlaşma yapmıştı. Dizi de bu anlaşma kapsamında ikinci sezonunu Amazon’da başlatabilir. 

Netflix’in Wednesday’in ikinci sezonunu almak için Amazon’la bir anlaşma yapması gerekecek. 

Etiketler Wednesday netflix dizi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Erdoğan memur ve emekliler için maaş zam oranlarını açıkladı
Gram altından yeni rekor: 1.125 TL görüldü!
İstanbullu zehir soluyor! Bu ilçelerde pencere bile açmayın
Son seçimleri doğru bilen anket firması Z Kuşağı anketi sonuçlarını açıkladı
Bir dizi aşkı gerçek oldu! Ünlü oyuncular aşklarını ilan etti
e-Devlet üzerinden EYT başvurusu nasıl yapılır ?
ENAG yıllık enflasyonu açıkladı
Aralık ayı enflasyonu açıklandı, Ocak 2023 kira zam oranı belli oldu
SSK ve BAĞ-KUR emeklisine yüzde 25 zam! İşte zamlı maaşlar
Kılıçdaroğlu: ''Kayyum atama aptallığına kalkışmak terörizmdir''