Netflix’te en çok izlenen 12 dizi belli oldu

Netflix, şimdiye kadar en çok izlenen 12 şovunu açıkladı. Video akış platformu, şovlarını ilk 28 gün içinde dünya genelinde toplam izlenme saatlerine göre sıraladı.

Daha önce Top 10'u duyurarak ilk defa platformunda yer alan içeriklerin ne kadar izlendiğini paylaşmaya başlayan küresel internet televizyon ağı Netflix, şimdi de şimdiye kadar en çok izlenen 12 şovunu açıkladı.

Video akış platformu, şovlarını ilk 28 gün içinde dünya genelinde toplam izlenme saatlerine göre sıraladı. Listede bir dizinin farklı sezonları da yer aldı.

12. İKİNCİ SEZONU İLE STRANGER THINGS

Listenin 12. sırasında, platformun ilk göz ağrısı olarak sayılabilecek yapımlardan biri yer alıyor. Dizi ikinci sezonuyla 427,44 milyon saat izlendi. Eleştirmenlerden de tam not alan Stranger Things, 4. sezonuyla da 2022’de izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

11. İKİNCİ SEZONUYLA YOU

Takıntılı genç bir aşığın hikayesini anlatılırken dizi, ikinci sezonuyla listedeki yerini alıyor. 457,37 milyon saat izlenen sezon The Atlantic’in film eleştirmenlerinden tam not alıyor:

“Kendini bilen bir melodram çalışması. Cinayet-gizem dizilerinin en iyi unsurlarını, Millennial sitcom’ları ve intikam fantezilerini bir araya getiriyor.”

10. İKİNCİ SEZONUYLA THE WITCHER

2019’da ilk bölümü yayınlanan dizi, ikinci sezonuyla da dikkatleri çekmeyi başarıyor. Canavar avcısı Rivyalı Geralt, insanların hayvanlardan daha kötü olduğu bir dünyada kaderine doğru yolculuk eder. Macera ve fantastik unsurların ağır bastığı dizinin ikinci sezonu 462,5 milyon saat ile listedeki yerini alıyor.

9. ÜÇÜNCÜ SEZONUYLA YOU

Time dergisinin şimdiye kadar yayınlanmış en iyi bölümün 3. sezona ait olduğunu yazarak Netflix ölçümlerinin de habercisi olmuş.

Dizinin üçüncü sezonu 467.83 milyon saatlik izlenme ile listede 9. sırada yer alıyor.

8. MAID

10 bölümlük bini dizi 2021’in Ekim ayında yayınlandı. Tek sezonuna rağmen dizi 469.09 milyon saatlik izlenmeyle en çok izlenen yapımlar arasına girmeyi başardı.

7. BİRİNCİ SEZONUYLA ÖLMEK İÇİN ON ÜÇ SEBEP (13 REASONS WHY)

İntiharından hemen önce Hannah tarafından kaydedilen bir kutu dolusu kaset, Hannah’nın intihar edişinin on üç gerekçesini içeriyor. İlk olarak 31 Mart 2017’de yayınlanan bölümüyle izleyici karşısına geçen dizi, 4 sezondur devam ediyor. Ve 475.57 milyon saat izlenen birinci sezonuyla da listede yer alıyor.

6. İKİNCİ SEZONUYLA ÖLMEK İÇİN ON ÜÇ SEBEP (13 REASONS WHY)

Dizinin, ikinci sezonu da merakla beklenen yapımlar arasına girmeyi başarıyor ve 496.12 milyon saatlik izleme ile en çok izlenen 6. yapım oluyor.

5. BİRİNCİ SEZONUYLA THE WITCHER

Rivyalı Geralt’ın maceraları ilk sezonuyla en çok izlenmeyi elde ediyor. Dizi, 541.01 milyon saat izlemeyle sonraki sezonları da aslında garantilemiş.

4. ÜÇÜNCÜ SEZONUYLA STRANGER THINGS

İlk iki sezonuyla kendinden sık sık söz ettirmeyi başaran dizi, üçüncü sezonunun 582,1 milyon saatlik izlenmesiyle devam sezonunu da garantilemiş oluyor.

3. DÖRDÜNCÜ SEZONUYLA LA CASA DE PAPEL

2017’de yayınlandığında tüm dünyada ses getirmeyi başaran yapım, yayınlanan dördüncü sezonuyla da en çok izlenen yapım olduğunu 619.01 milyon saat izlemeyle tescillemiş oluyor.

2. BİRİNCİ SEZONUYLA BRIDGERTON

Bir dönem draması olmasına ve romantizmin ağır basmasına rağmen dizi, yayınlanan ilk ve tek sezonuyla uzun bir süre akış platformunun en çok izlenen yapımı olmayı başardı. 625.49 milyon saat izleme ile ikinci sırada yer alan Bridgerton, ikinci sezonuyla 25 Mart’ta izleyici karlısına dönmek için hazırlanıyor.

1. BİRİNCİ SEZONUYLA SQUID GAME

İlk sezonuyla kolay kolay kırılamayacak bir rekora imza atan Squid Game, tüm dünyada ses getirmeyi başardı. Güney Kore yapımı dizi yayınlandıktan sonra sık sık dünya basınında da yer aldı. Dizinin kısa bir anında görünen telefon numarasının gerçekten var olup sahiplerini rahatsız etmesinden, okullarda çocukların oynadığı bir hale gelmesine kadar haberlerden hiç eksik olmadı.

1.65 milyar saat izlenme ile dizi şu an için tahtını epey sağlama almış durumda.