Netflix'te Rocco Siffredi depremi; protestolar çığ gibi büyüdü

Dijital yayın platformu Netflix'te yayınlanan ve ünlü yetişkin film yıldızı Rocco Siffredi'nin hayatını anlatan 7 bölümlük dizi sosyal medyada "müstehcen sahneleri" nedeniyle infial yarattı.

Netflix izleyicileri, yayın platformuna yeni eklenen müstehcen dizi nedeniyle "aboneliklerini iptal etmekle" tehdit ediyor. Supersex, dünyanın en ünlü yetişkin film yıldızı Rocco Siffredi'nin hayatını anlatıyor. 7 bölümlük dizide Alessandro Borghi, tüm zamanların en üretken yetişkin film oyuncularından biri olan Siffredi rolünde.

Netflix, dizinin 18 yaşından küçük izleyiciler için uygun olmadığı uyarısında bulundu. Ancak bu, izleyicilerin yayın platformundaki "uygunsuz" içerikten duydukları rahatsızlığı paylaşmalarını engellemedi.

Dizinin saniyeler süren bir sahnesi, gizemli bir şekilde silinmeden önce 7 Mart'ta Netflix tarafından Instagram sayfasında paylaşıldı.

Kısa videoda dizinin başrolündeki İtalyan aktör Alessandro Borghi'nin birkaç kadınla yakınlaştığı görülüyordu.

Paylaşım birkaç saat sonra Netflix'in Instagram hesabından kayboldu ancak platformun kullanıcılardan gelen şikayetler üzerine mi sildiği yoksa Netflix'in olumsuz hayran geri bildirimleri nedeniyle mi kaldırmayı tercih ettiği belirsiz.

Bazı Netflix kullanıcıları tartışmalı dizinin konusundan duydukları tiksintiyi paylaşırken bazıları da çocuklarını korumak için aboneliklerini tamamen iptal etmekle tehdit etti.