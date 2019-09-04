Netflix'ten Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'a rekor teklif

Dijital dizi ve film izleme platformu olan Netflix, yayınlandığı dönemde tüm Türkiye'yi ekrana kilitleyen Aşk-ı Memnu dizisinin yıldızları Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'un yeniden bir araya gelmesi için harekete geçti.

HAYRANLARINI HEYECANLANDIRDI

Türkiye'de tam olarak istediği ilgiyi göremeyen Netflix, Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'a rekor bir ücretle teklif götürdüğü iddiaları sevilen oyuncuların hayranlarını bir hayli heyecanlandırdı.

1 MİLYON LİRA TEKLİF EDİLDİ

TV8'de yayınlanan 'Gel Konuşalım' isimli magazin programının haberine göre, film projesi için Beren Saat ile Kıvanç Tatlıtuğ'a tam 1 milyon lira teklif edildi. İddialara göre, Netflix'in teklifine Kıvanç Tatlıtuğ, sıcak bakarken Beren Saat, düşünmek için zaman istedi.