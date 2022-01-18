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Nihat Hatipoğlu'ndan Sezen Aksu yorumu

Nihat Hatipoğlu'ndan Sezen Aksu yorumu

Ünlü sanatçı Sezen Aksu'nun şarkısında geçen ''Selam söyleyin o cahil Adem ile Havva'ya'' sözleri tartışılırken bir yorum da Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'ndan geldi. Ünlü ilahiyatçı, ''Dilerim bu hatadan dönülüp herkesi rahatlatacak bir açıklama yapılır. Ülkemiz zaten yeterince kutuplaştırılıyor. Din ve inanç tartışmalardan uzak tutulmalıdır'' ifadeleri kullandı.

Ünlü sanatçı Sezen Aksu, Şahane Bir Şey Yaşamak adlı şarkısında söylediği "Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e" cümlesi nedeniyle, ülke gündemine oturdu. Dikkat çeken şarkı sözleriyle ilgili tartışmalar sürerken, bir yorum da Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'ndan geldi.

HATİPOĞLU: HZ. ADEM İLE HAVVA İNSALIĞIN ORTAK KUTSALIDIR
Sosyal medya üzerinden Sezen Aksu'nun şarkı sözlerini yorumlayan Hatipoğlu, "Hz. Adem meleklerin secde ettiği, Allah'ın bütün isim ve ilimleri öğrettiği bütün insanlığın babası, ilk insan ve ilk Peygamberdir. Hz. Havva da insanlığın annesidir. Hz.Adem ile Havva bütün dinlerin ve insanlığın ortak kutsalıdır'' ifadelerini kullandı.

"ÜLKEMİZ YETERİNCE KUTUPLAŞTIRILIYOR"
Hatipoğlu açıklamasına şu sözlerle devam etti; ''Onlara yönelik her çirkin ifade sahibini küçültür ve her insanı da rahatsız eder. Etmelidir de. Dilerim bu hatadan dönülüp herkesi rahatlatacak bir açıklama yapılır. Ülkemiz zaten yeterince kutuplaştırılıyor. Din ve inanç tartışmalardan uzak tutulmalıdır.''

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Etiketler nihat hatipoğlu sezen aksu
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