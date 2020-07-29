Nikola Tesla'nın hayatı film oldu

“Experimenter”, “Nadja”, “Marjorie Prime” ve “Hamlet” gibi filmlerde imzası olan Michael Almereyda’nın yönetmenliğinde çekilen filmde Nikola Tesla’ya “Ölü Ozanlar Derneği” (Dead Poets Society), “Gün Doğmadan” (Before Sunrise) ve “Gün Batmadan” (Before Sunset) adlı filmlerle tanınan Ethan Hawke hayat veriyor. Thomas Edison’ı da “İkizi Tepeler” (Twin Peaks), “Mavi Kadife” (Blue Velvet) ve “Dune” gibi yapımlarda rol alan Kyle MacLachlan canlandırıyor.

İLK GÖSTERİM SUNDANCE FİLM FESTİVALİ’NDE

Senaryosunu Almereyda’nın yazdığı filmde başarılı mucidin Thomas Edison ve J.P. Morgan’ın kızı Anna ile yollarının kesişmesiyle yaşananlara odaklanılıyor. Eve Hewson, Jim Gaffigan, Hannah Gross, Ebon Moss-Bachrach, Lucy Walters ve Josh Hamilton da filmde rol alanlar arasında.

İlk gösterimini Sundance Film Festivali’nde gerçekleştiren filmin ilk fragmanı, Tesla’nın 164’üncü doğum gününde yayımlandı.