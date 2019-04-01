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  3. 01 Nisan 2019 10:49

Nilgün Belgün'den ünlü tiyatroculara suçlama: 'Mahalle baskısı yüzünden...'

Nilgün Belgün, Sanat Varsa Hayat Var adlı klip için "Cumhurbaşkanlığı için çekildiğini bilmiyorduk" diyen sanatçılar için "Mahalle baskısından dolayı böyle açıklama yapmak zorunda kaldılar" dedi.

Nilgün Belgün'den ünlü tiyatroculara suçlama: 'Mahalle baskısı yüzünden...'
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Sabah yazarı Tuba Kalçık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Dünya Tiyatrolar Günü'nü kutladığı videoda yer alan sanatçıların "Klibin Cumhurbaşkanlığı için çekildiğini bilmiyorduk" şeklindeki açıklamasına ilişkin oyuncu Nilgün Belgün ile konuştu. 

Oyuncu Nilgün Belgün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Dünya Tiyatrolar Günü'nü kutladığı videoda yer alan sanatçıların "Klibin Cumhurbaşkanlığı için çekildiğini bilmiyorduk" şeklindeki açıklamaları için "Mahalle baskısından dolayı böyle açıklama yapmak zorunda kaldılar" dedi.
 

Tuba Kalçık'ın yazısının tamamı için...

nilgün belgün , sanat varsa hayat var , mahalle baskısı
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