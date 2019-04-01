Nilgün Belgün'den ünlü tiyatroculara suçlama: 'Mahalle baskısı yüzünden...'

Sabah yazarı Tuba Kalçık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Dünya Tiyatrolar Günü'nü kutladığı videoda yer alan sanatçıların "Klibin Cumhurbaşkanlığı için çekildiğini bilmiyorduk" şeklindeki açıklamasına ilişkin oyuncu Nilgün Belgün ile konuştu.

Oyuncu Nilgün Belgün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Dünya Tiyatrolar Günü'nü kutladığı videoda yer alan sanatçıların "Klibin Cumhurbaşkanlığı için çekildiğini bilmiyorduk" şeklindeki açıklamaları için "Mahalle baskısından dolayı böyle açıklama yapmak zorunda kaldılar" dedi.

