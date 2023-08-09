''Nişantaşı, Bebek'te Türkçe konuşan yok gibi, simsiyah kıyafetlilerle kaplı''

Densa Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Sabancı’nın eşi Arzu Sabancı, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda kullandığı "Nişantaşı, Bebek, sokaklar, kafeler, Türkçe konuşan yok gibi… Simsiyah kıyafetlilerle kaplı" ifadeleriyle dikkat çekti.

Yıllar önce Roma’da yaşayan İtalyan bir arkadaşının şehirdeki turist kalabalığından şikâyet ettiğini ve kendisinin buna çok şaşırdığını söyleyen Sabancı, “Şimdi İstanbulumuz aynı durumda” diyerek aynı duyguları yaşadığını yazdı.

Sabancı’nın paylaşımı şu şekilde: “Yıllar önce İtalyan bir arkadaşım yaşadığı şehir Roma’daki turist sayısından şikayet ediyordu. Evimizin önü, sokaklar turist dolu, şehrimizi onlar işgal etti, bize yer kalmadı diyordu… Ben de içimden şımarıklık, turist velinimet ne güzel işte döviz bırakıyor demiştim. Şimdi İstanbulumuz aynı durumda… Nişantaşı, Bebek, sokaklar, kafeler, Türkçe konuşan yok gibi… Simsiyah kıyafetlilerle kaplı.”