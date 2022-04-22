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Nusret Gökçe'nin bir tweet'i 6 bin dolara satıldı

Nusret Gökçe'nin bir tweet'i 6 bin dolara satıldı

Nusr-et restoranlarının sahibi Nusret Gökçe'ye ait “Ottoman Steak” başlıklı bir tweet, NFT olarak 6 bin dolara (yaklaşık 88 bin lira) alıcı buldu.

Metaverse Daily isimli bir Twitter hesabı, Nusret Gökçe'nin 2017 yılında attığı “Ottoman Steak” başlıklı bir tweet’ini NFT olarak 6 bin dolar, (yaklaşık 88 bin Türk Lirası) karşılığında sattığını belirtti. Webtekno'nun haberine göre, Nusret’in tweet’ini satın alanın kim olduğu gibi ayrıntılar ise şimdilik bilinmiyor.

Nusret'in geçtiğimiz yıl bir tweet’i daha 6 bin dolara Valuables isimli NFT platformu üzerinden alıcı bulmuştu.

Geçen yıl Sina Estavi, Twitter kurucusu ve eski CEO’su Jack Dorsey tarafından atılan ve platformun ilk gönderisi olan tweet’i tam olarak 2,9 milyon dolara NFT olarak satın almıştı.

NFT NEDİR?

Değiştirilemez Token (NFT), dijital sanat veya dijital koleksiyon olarak da biliniyor. Değiştirilemez Tokenlar; bir tweeti, bir tabloyu, bir resmi, bir anı, bir gif'i, bir futbolcu kartını vb. nesneleri temsil edebilirler. Değiştirilemez token (NFT), sanat gibi benzersiz bir dijital öğeyi temsil edebilen bir blok zincirinde (dijital bir defter) depolanan bir veri birimidir. Bir NFT kriptografik bir belirteçtir ancak Bitcoin ve birçok ağ veya hizmet belirteci gibi kripto para birimlerinin aksine, NFT'ler karşılıklı olarak değiştirilemez. Bir sanatçı, bir eseri temsil eden NFT'yi satabilse de, sanatçı eserin telif hakkını elinde tutabilir ve aynı çalışmanın daha fazla NFT'sini yaratabilir. NFT'nin alıcısı işe özel erişim elde etmez, aynı zamanda alıcı "orijinal" dijital dosyanın mülkiyetinide elde etmez. Herhangi bir eseri NFT olarak yükleyen bir kişinin, kendisinin orijinal sanatçı olduğunu kanıtlaması gerekmez bu yüzden asıl sanatçının izni olmadan o sanatçının eserini NFT için kullanan birçok insan olmuştur.

Etiketler nusret nft kripto token coin
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