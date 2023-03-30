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O partiden Kadir İnanır'a milletvekilliği teklifi

O partiden Kadir İnanır'a milletvekilliği teklifi
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Ünlü oyuncu Kadir İnanır'a Yeşil Sol Parti'den milletvekilliği için teklif götürüldüğü, oyuncunun teklifi değerlendirmeye aldığı iddia edildi.

2013 yılındaki Çözüm Süreci sırasında yazar, sanatçı, akademisyen ve STK temsilcilerinden oluşan Akil İnsanlar listesinde olan ünlü oyuncu Kadir İnanır milletvekili mi oluyor?

OnurAkayMedya'da yer alan habere göre, Kadir İnanır'a, Yeşil Sol Parti'den milletvekili adaylığı için teklifi yapıldığı öğrenildi.

Yeşilçam'ın efsane oyuncularından Kadir İnanır'ın, teklifi değerlendirmeye aldığı ama henüz net bir cevap vermediği gelen bilgiler arasında.

HASTALIĞI YÜZÜNDEN KABUL ETMEMİŞTİ
Hastalığı yüzünden uzun süredir sanat dünyasından uzak kalan ve eski sağlığına tekrar kavuşan ünlü oyuncunun aday olup olmayacağı da merak konusu oldu. Daha önce de Halkların Demokrasi Partisi ,Kadir İnanır'a milletvekili teklifi götürmüş oyuncu teklifi sağlık sorunları gerekçe göstererek reddetmişti.

Etiketler kadir inanır milletvekilliği teklif
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