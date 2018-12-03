Ömür Gedik'ten Okan Bayülgen'e ''seks'' yanıtı

Şarkıcı Ömür Gedik, seks yapmanın zararlı olduğunu iddia eden şovmen Okan Bayülgen’e cevap verdi.

Şovmen Okan Bayülgen, "Seksi tamamen bıraktım ve çok rahatım” açıklamasıyla gündem oldu.

Posta Gazetesi'nden Oya Çınar'a röportaj veren 54 yaşındaki şovmen, "Bütün kötülüklerin anası seks. Buradan herkese söylüyorum. Un da yiyin, şeker de tuz da. Üç beyazdan kaçınmaya gerek yok. Kilo da alın, hiç sorun yok. Yeter ki seks yapmayın. Benim tavsiyem, uzun bir hayat için seksi bırakmak şart" ifadelerini kullanmıştı.

Ömür Gedik, bu açıklamaya twitter hesabı üzerinden cevap verdi. Ünlü şarkıcı, "Seks zararlı diyen Okan Bayülgen kağıt üstünde haklı olabilir ama pratikte kendisine katılmıyorum" mesajını yayınladı.