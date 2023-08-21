Onlyfans'ın fenomen çiftinden Armağan Çağlayan'a şoke eden yasak ilişki itirafı

İnternetin ücretli müstehcen içerikler platformu OnlyFans'ın fenomen çifti Süt ve Pedro, Armağan Çağlayan'ın "Gör Beni" adlı programında üvey anneleriyle cinsel ilişki yaşadıklarını itiraf etti.

Armağan Çağlayan, "Gör Beni" programında gündem olan iki ismi ağırladı. Onlyfans içerik üreticisi Süt ve Pedro çektikleri videolarla gündem olan ve tepki çeken bir çift. Çağlayan'a konuk olan ikili olay açıklamalara imza attı.

Süt ismini kullanan kadın 21 yaşında ve Pedro ismini kullanan erkek arkadaşıyla birlikte aynı evde yaşıyor. Süt, cinselliğini çok erken keşfettiğini ve daha sonra da bu tür içeriklerle cinsellik unsurunu kullanarak para elde ettiğini söylüyor.

"Bunu bir meslek olarak görüyorum" diyen Süt devamında ise "Ben bir oyunculuk yapıyorum. Hatta Twitter'da da bir karakter yaratıyorum. Bazen salak bir karakter oluyorum, bazen seksi bir karakter oluyorum. O gündeme göre şekillendirdiğim bir hesap. Bu bir oyunculuk ve oyunumu en iyi şekilde oynamam gerekiyor" dedi.

"Aslında biz açık ilişki yaşıyoruz" diyen Pedro ise itirafıyla sosyal medyayı salladı.

Pedro'nun, "Gerçek üvey annemle de içerik çektik beraber üçümüz. Üvey annemle yaptığım içerik çok linçlendi" sözleri sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.