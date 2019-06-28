Onur Büyüktopçu gitti Seda Sayan geldi... İşte ilk görüntüler

TV8 ekranlarında iki sezondur yayınlanan Yemekteyiz'in sunucusu değişti. Yemekteyiz'i yeni sezonda ünlü şarkıcı Seda Sayan sunacak. Onur Büyüktopçu ise Show TV'de yeni bir programla ekranlarda olacak.

Seda Sayan'ın yer aldığı Yemekteyiz’in yeni sezon fragmanı da yayınlandı. 3. sezona büyük sürprizlerle girmeye hazırlanan Yemekteyiz'in yeni bölümlerinin çekimleri de başlıyor. Seda Sayan ile Yemekteyiz Ağustos ayında TV8'de yayınlanmaya başlayacak.

Yemekteyiz'da Onur Büyüktopçu'nun sunacağı son bölüm olan sezon finali ise 28 Haziran Cuma günü 15.45’te ekranda olacak.