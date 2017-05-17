Oya Aydoğan'a büyük vefasızlık

Ünlüler dünyası alışılagelmiş vefasızlığını bir kez daha gösterdi. Geçen yıl aort damarı yırtılması sonucunda yoğun bakımda tedaviye alınan, ancak tüm çabalara karşın yaşamını yitiren Oya Aydoğan mezarı başında oğlu Gurur ile sevgilisi Başak Güröz ve bazı yakın dostları tarafından anıldı.



ÜNLÜ DOSTLARI AYDOĞAN’I UNUTTU

Ünlü sanatçının vefatının ardından günlerce sosyal medyada paylaşımlar yapanlar, hastanede fenalık geçirenler, köşelerinden dram dolu yazılar yazanlar, sanatçıyı daha vefatının birinci yılında unuttu. Oğlu Gurur Aydogan'ı sevgilisi Başak Güröz, Müjde Ar ve Evrim Akın yalnız bırakmadı. Duaların okunduğu anmada Müjde Ar, “Arkadaşlar, Oya'yı tanımayanlar bilemez. Oya, gerçekten olağanüstü ve çok müstesna bir kadındı. Benim çok çok eski arkadaşımdı. Kimsenin toz konduramayacağı kadar temiz bir insandı. Oya'nın sevmeyeni yoktu, çok özel birİydi. Zaten geride bıraktığı, yetiştirdiği oğluna, Gurur'una baktığımız zaman bunu görüyorsunuz. Kendisi gibi tertemiz bir evlat yetiştirmiş. Belki Gurur, annesini kaybetti ama bizler onun teyzesiyiz artık. Biz de anne yarısıyız. İlişkimizi hiç koparmıyoruz” dedi.



Oğlu Gurur ise “Annemin kaybedeli tam bir sene oldu. Güzel bir şekilde anmak istedik. Sevenlerinin de bizlerle olmasını istiyoruz” diye konuştu.

Merhum oyuncu Oya Aydoğan, geçen sene yaşama veda etmiş, vefatıyla yakınlarını ve hayranlarını üzüntüye boğmuştu.