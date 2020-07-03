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  3. 03 Temmuz 2020 17:11

Ozan Güven'den yeni hamle

Sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği iddia edilen oyuncu Ozan Güven, dosyaya gizlilik kararı verilmesini talep etti. Başsavcılık, dosyaya gizlilik kararı koydu.

Ozan Güven'den yeni hamle
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Deniz Bulutsuz yaptığı açıklamada, bir saatten fazla ağır fiziksel şiddete maruz kaldığını, şiddet gördüğü sırada evden çıkmasına izin vermeyerek canına kastettiğini fiziksel ve duygusal şiddet yaşadığını belirterek cezalandırılması istediği ile Ozan Güven hakkında dava açmıştı.

Aynı şekilde Deniz Bulutsuz tarafından darp edildiğini söyleyen Ozan Güven de sevgilisinden şikayetçi olmuştu.

Günaydın'dan Dilek Yaman'ın haberine göre; Ozan Güven'den yeni bir hamle daha geldi. Güven çok fazla tehdit ve hakaret içerikli mesajlar aldığını ileri sürürek savcılığa başvurdu. Ünlü oyuncu dosyaya gizlilik kararı verilmesi talebinde bulundu. Talebi değerlendiren İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı dosyaya gizlilik kararı koydu.

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Sabah

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