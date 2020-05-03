Özcan Deniz ile Feyza Aktan yeniden mi evleniyor?

Kanal D'de yayınlanan '2. Sayfa' programının haberine göre; karantina günlerini birlikte geçiren Özcan Deniz ile Feyza Aktan yeniden evlilik kararı aldı.

Karantina sürecinde sorunları aşan ikili yeniden nikah masasına oturacak.

Bu haber çiftin yakınları tarafından da sevinçle karşılandı.

Evliliklerinde bir yıl sonra sıkıntılar baş gösteren çiftten Özcan Deniz, evi terk etmiş ve otelde yaşıyordu.

Boşanma haberleriyle gündeme gelen çiftten Aktan, eşinden 15 milyonluk tazminat istedi. Ancak Deniz bunu kabul etmeyince çift ortak bir protokolde anlaştı.

İkili, boşanmadan bir ay sonra Bodrum'da el ele görüntülenmişti.

Eski eşler, şu sıralar karantina günlerini birlikte film çekerek geçiriyor.