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Özge Özpirinçci'nin doğum günü partisine korona baskını

Özge Özpirinçci'nin 35. yaş doğum günü partisine koronavirüs baskını yapılırken, Uraz Kaygılaroğlu ve Berrak Tüzünataç çifti gazetecileri suçladı.

Özge Özpirinçci, doğum gününü kutladı. Burak Yamantürk sevgilisi Özge Özpirinçci’yi yalnız bırakmazken, partiye Murat Dalkılıç, Berrak Tüzünataç-Uraz Kaygılaroğlu gibi ünlü isimler de katıldı.

Mekan çıkışı, Pirinçci’nin avukatının evinde kutlamaya devam eden grup ,polis baskınıyla neye uğradığını şaşırdı..

Burak Yamantürk, olayı çeken gazetecilere tepki gösterirken; Murat Dalkılıç “Polis baskınını görmedim, siz çağırdınız galiba” dedi.

Evden en son ayrılan Berrak Tüzünataç-Uraz Kaygılaroğlu çiftinden Tüzünataç ise; gazetecilere "Sayenizde" diyerek tepki gösterdi.

Uraz Kaygılaroğlu sevgilisini sakinleştirmeye çabalasa da Tüzünataç "Hep negatif bir şey aranıyor" diyerek tepki verdi. Muhabirler ise bu duruma "Partiyi yapan sizsiniz" deyince Uraz Kaygılaroğlu "Parti yok canım kardeşim parti yok. Evde müzik dinledik bu da mı yasak" dedi. 

Etiketler Özge Özpirinçci korona doğum günü parti
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