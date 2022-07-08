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Özkan Uğur sahnelere geri dönüyor

Özkan Uğur sahnelere geri dönüyor

Fuat Güner, kanser tedavisi gören Özkan Uğur'un ağustos ayında sahnelere döneceğini açıkladı.

Fuat Güner, Metropol İstanbul’da düzenlenen “Hey! Summer Fest” etkinliği kapsamında önceki gün sahnede Işın Karaca’yı ağırladı. İkili hem sohbet etti hem de sevilen şarkılarını seslendirdi. Fuat Güner etkinlikte bir de müjdeli haber verdi, üçüncü kez kansere yakalanan Özkan Uğur’un sağlık durumunun iyi olduğunu ve ağustos ayında yeniden sahnelere döneceğini açıkladı. Güner ve Karaca ayrıca tüm şarkılarını ‘Özkan Uğur’a şifa niyetine’ seslendirdiklerini söyledi.

Hastalığı da sonlandıracağız

Hürriyet'ten Sayit Durmaz ve Cansu Topcu'nun haberine göre, Özkan Uğur da sahnelere dönmenin kendisine moral olacağını söyledi: “İlaç tedavisi sahneye çıkmama engel değil. Konserlerime çıkacağım, tedavim de devam edecek. Konserin tam tarihi belli değil ama İstanbul’da olacak. Tedavim sürerken konsere çıkmamda sakınca olmadığını öğrenince bunu değerlendirmek istedim. Bu bana çok moral olacak. Seyircimizi çok özledik. İnşallah hastalığı da sonlandıracağız.”

 

Hürriyet

Etiketler fuat güner özkan uğur
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