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Özkan Uğur'dan üzücü haber! 3 aydır yaşam savaşı veriyor

Özkan Uğur'dan üzücü haber! 3 aydır yaşam savaşı veriyor
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MFÖ grubu üyesi ve oyuncu Özkan Uğur'un 3 aydır yoğun bakımda olduğu ve entübe edildiği ortaya çıktı.

Üçüncü kez lenf kanserini yenen MFÖ grubu üyesi Özkan Uğur'un 3 aydır yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğü öğrenildi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre,  son günlerde sanat dünyasının isim vermeden paylaştığı “Beyaz kan arıyoruz” ilanı Özkan Uğur için verildi. Aranan kanın kısa sürede bulunduğu biliniyor

Sanatçının 8 ay önce yeniden rahatsızlandığı, son 3 aydır da yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğü öğrenildi. Entübe edilen Özkan Uğur‘un vücudundaki kanserli hücrelerinin temizlendiği ancak böbrekleriyle ilgili sorun yaşadığı belirtildi.

Etiketler özkan uğur mfö entübe
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