SON DAKİKA
BENZİNDE 20 KURUŞLUK İNDİRİM ! POMPAYA YANSIYACAK MI ?
Benzinde 20 kuruşluk indirim ! Pompaya yansıyacak mı ?
Benzinde 20 kuruşluk indirim ! Pompaya yansıyacak mı ?
Marketler ve mağazalar ''dolar indirimi''ne gidiyor !
Marketler ve mağazalar ''dolar indirimi''ne gidiyor !
Kamuda ''güvenceli kadro'' bitiyor; sözleşmeli büyüyor!
Kamuda ''güvenceli kadro'' bitiyor; sözleşmeli büyüyor!
İşte piyasaların ABD'deki seçime tepkisi ! Dolar ne kadar ?
İşte piyasaların ABD'deki seçime tepkisi ! Dolar ne kadar ?
İstanbul D-100'de kamyon devrildi, yol trafiğe kapandı ! ''TEM'den gidin''
İstanbul D-100'de kamyon devrildi, yol trafiğe kapandı ! ''TEM'den gidin''
İzmir'de arkadaşları için eylem yapan 63 kişiye gözaltı
İzmir'de arkadaşları için eylem yapan 63 kişiye gözaltı
Meteoroloji 12 ili uyardı ! Sağanak yağış geliyor
Meteoroloji 12 ili uyardı ! Sağanak yağış geliyor
Bakan Albayrak'dan enflasyon açıklaması ! Yeni adımlar geliyor
Bakan Albayrak'dan enflasyon açıklaması ! Yeni adımlar geliyor
  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. 07 Kasım 2018 09:16

Parayı altına yatırmış

Şarkıcı Günel Zeynalova, ''Altını çok sevdiğim için bütün yatırımımı altına yaptım.'' dedi.

Parayı altına yatırmış
A+ A-

'Azeri kızı Günel' olarak ünlenen şarkıcı Günel Zeynalova, bir AVM çıkışı objejktiflere yakalandı. Zeynalova, "Altını çok sevdiğim için bütün yatırımımı altına yaptım." dedi.

"BÜTÜN YATIRIMIMI ALTINA YAPTIM"

Günel Zeynalova'nın aksesuar olarak boynuna Reşat Altın takması dikkatlerden kaçmadı. Ayak üstü gazetecilerle sohbet eden Zeynalova, "Altını çok sevdiğim için bütün yatırımımı altına yaptım" dedi.,

BİRCE AKALAY'A BENZETİLMİŞTİ

Şarkıcı, ''Sadece burun estetiği yaptırdım. Birce Akalay'a benzemek için çaba göstermedim. Ayrıca Birce Akalay'a benzemek güzel. Sonuçta güzel bir kadın'' demişti. Türk televizyonlarında gözükmeye başladığı ilk yıllarda alınmamış kaşları ile dikkat çeken Azeri kızı Günel, bunun nedenini "Azerbaycan'da kızlar, kaşlarını evlendiklerinde aldırırlar." diye açıklamıştı.

azeri kızı günel , güney zeynalova
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM