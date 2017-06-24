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  3. 24 Haziran 2017 15:16

Perihan Savaş: ''İbrahim Tatlıses bana hep vururdu''

Türk sinemasının usta ismi Perihan Savaş, uzun süre konuşulacak açıklamalarda bulundu.

Perihan Savaş: ''İbrahim Tatlıses bana hep vururdu''
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İbrahim Tatlıses ile 6 yıl süren fırtınalı bir birliktelik yaşayan Perihan Savaş, "Benim için artık hiçbir şey ifade etmiyor. Ben kimsenin paçasına tutunup eteğine tutunup bir yere gelmedim, ben Perihan Savaş'tım" dedi

Tatlıses'in, kızı Melek Zübeyde'ye hamileyken kendisini aldattığını belirten ünlü oyuncu, "İhaneti öğrendiğimde çocuğumu düşürüyordum. Üzüntüden 15 gün hastanede yattım. 4 aylıktı kızım, kaybediyordum kızımı" ifadelerini kullandı.

"ONU ALLAH AFFETSİN"

İbrahim Tatlıses'i gördüğü şiddet nedeniyle affetmediğini vurgulayan Şavaş, "Vururdu, hep vururdu. Sadece bana değil, herkese vururdu. Onu Allah affetsin. Artık benim için herhangi birisinden farkı yok" şeklinde konuştu.

YILMAZ ZAFER OLMADAN GEÇEN 22 YIL

Gördüğü şiddet ve aldatıldığı için İbrahim Tatlıses'ten ayrıldığını dile getiren Perihan Savaş, "Hayatıma giren adam gibi adam yalnızca Yılmaz Zafer'di. Ben ondan kocalığı, ağabeyliği, babalığı her şeyi gördüm. Ona bakabilmek için 4 işte birden çalıştım. Keşke daha fazla yaşasaydı başımın üstünde yeri vardı, başımın tacıydı. Ne yapar ne eder yine bakardım ona" sözleriyle, 22 yıl önce hayatını kaybeden büyük aşkına özlemini dile getirdi.

ibrahim tatlıses , perihan savaş , dayak