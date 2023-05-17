Petek Dinçöz derin sırt dekoltesi ile mest etti
Sosyal medya paylaşımları ile adından söz ettiren şarkıcı Petek Dinçöz, derin sırt dekoltesi ile beğeni topladı.
Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz, 5 ay önce Serkan Kodaloğlu ile evliliğini bitirdi Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz, geçtiğimiz günlerde gençlik aşkı Nida Büyükbayraktar ile görkemli bir düğünle hayatını birleştirmişti.
İddialı dönüş
Üçüncü evliliğinin ardından hem müziğe hem de Türkiye'ye geri dönen Dinçöz, iddialı dönüşüyle dikkat çekiyor.
Dinçöz, derin sırt dekoltesi ve göğüs dekoltesiyle poz verdiği fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Dinçöz'e beğeni ve yorum yağdı.
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