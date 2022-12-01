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Programa sakızla çıkan yarışmacı Kenan İmirzalıoğlu'nu kızdırdı

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Kim Milyoner Olmak İster programına ağzında sakızla çıkan yarışmacı, sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nu kızdırdı.

Uzun yıllardır ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'in pazar akşamı yayınlanan bölümünde gergin anlar yaşandı. Sunucu Kenan İmirzalıoğlu, sohbet ettiği 19 yaşındaki Alper Duran Dinçer'in ağzında sakız olduğunu görünce sessiz kalamadı.

SAKIZI ÇIKARMAK İSTEMEDİ
Dinçer'in ağzında bir şey olduğunu fark eden İmirzalıoğlu, "Ağzında bir şey mi var?" diyerek sordu. Genç yarışmacı ise rahatlamak için sakız çiğnediğini söyledi. Yarışmacı sınavlarda da sakız çiğnediğini söyleyince İmirzalıoğlu "Sınavlarda tabi daha başka bir durum var. Orada stresini alıyor. Şimdi seyircilerimiz var" dedi. Durumdan rahatsız olmayan yarışmacı ise "Onların da stresini alır belki" diyerek karşılık verdi.

"ÇENEYE DESTEKLİ BİR ŞEY GELİR"
Kenan İmirzalıoğlu, Aikido yaptığı söyleyen yarışmacıya hocaların karşısında da sakız çiğneyip çiğnemediğini sordu. Ünlü isim, çiğneyemeyeceğini söyleyen yarışmacıya "Tabi, çeneye destekli bir şey gelir" diyerek tepki gösterdi.

KENAN İMİRZALIOĞLU SESSİZ KALAMADI
Sakız çiğnemesiyle ilgili sözlerine devam eden 19 yaşındaki yarışmacı, Japon kültüründe sakız çiğnemenin hoş karşılanmadığını söyleyince, Kenan İmirzalıoğlu da Türk kültüründe hoş karşılanıp karşılanmayacağını sordu. Yarışmacı da "Bizim kültürde ortada gibi. İzin verenler var, vermeyenler var. İnsanlar ikiye ayrılır. Derste sakız çiğnettirenler ve derste sakız çiğnettirmeyenler" ifadelerini kullandı.

Etiketler kim milyoner olmak ister sakız kenan imirzalıoğlu
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