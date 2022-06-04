Recep İvedik dizi oluyor! Yayınlanacağı platform da belli oldu

Türkiye'nin en tartışmalı filmlerinden Recep İvedik, çok yakında ülkede yayın hayatına başlayacak olan Disney Plus’ta dizi versiyonuyla izleyici karşısına çıkacak.

Türk sinema tarihinde gişe rekorları kıran fakat sosyokültürel mesajları bakımından en tartışmalı filmlerden olan Recep İvedik serisi, artık 14 Haziran’da Türkiye pazarında açılış yapacak olan Disney Plus’ta yayınlanacak.

Tv100'ün haberine göre; Recep İvedik sadece film değil, dizi versiyonuyla da Disney Plus’ta seyirci karşısında olacak.

Platform; Engin Akyürek, Halit Ergenç, Hande Erçel ve Tarkan gibi ülkenin en popüler isimlerini kadrosuna transfer ederek dikkat çekmişti.