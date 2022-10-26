Reyting sonuçları açıklandı: MasterChef Türkiye resmen çakıldı

25 Ekim Salı gününün reyting sonuçları açıklandı. Birinciden çok MasterChef Türkiye'nin sırası şaşırttı. İşte reyting sıralaması...

Reyting sonuçları açıklandı. 25 Ekim Salı gününün reyting sonuçlarına göre birinci ATV ekranlarında yayınlanan Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi birinci oldu. Sıralamada birinciden çok TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'nin sıralaması oldu. İşte reyting sıralaması...

Şaşırtan reyting sonucu

ATV ekranlarında yayınlanan Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi birinci oldu. İkinci Kanal D ekranlarında yayınlanan Üç Kız Kardeş, üçüncü ise Ben Bu Cihana Sığmazam'ın özeti yer aldı. FOX Haber dördüncü olurken, Üç Kız Kardeş'in özeti de beşinci oldu. MasterChef Türkiye ise 10. sıraya kadar geriledi.