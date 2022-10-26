  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Reyting sonuçları açıklandı: MasterChef Türkiye resmen çakıldı

Reyting sonuçları açıklandı: MasterChef Türkiye resmen çakıldı

Reyting sonuçları açıklandı: MasterChef Türkiye resmen çakıldı
Güncelleme:

25 Ekim Salı gününün reyting sonuçları açıklandı. Birinciden çok MasterChef Türkiye'nin sırası şaşırttı. İşte reyting sıralaması...

Reyting sonuçları açıklandı. 25 Ekim Salı gününün reyting sonuçlarına göre birinci ATV ekranlarında yayınlanan Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi birinci oldu. Sıralamada birinciden çok TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'nin sıralaması oldu. İşte reyting sıralaması...

Şaşırtan reyting sonucu

ATV ekranlarında yayınlanan Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi birinci oldu. İkinci Kanal D ekranlarında yayınlanan Üç Kız Kardeş, üçüncü ise Ben Bu Cihana Sığmazam'ın özeti yer aldı. FOX Haber dördüncü olurken, Üç Kız Kardeş'in özeti de beşinci oldu. MasterChef Türkiye ise 10. sıraya kadar geriledi. 

Etiketler MasterChef Türkiye
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İstanbul Esenler'de 4 bin TL kira istenen evi görenler şoke oldu
EYT'liler bu detaya dikkat! 140 bin liradan olabilirsiniz
İstanbul'da sahte pasaport ve kimlik çetesi çökertildi
Fenerbahçe'nin genç yıldız Arda Güler için bomba iddia!
Sigarayı 35 yaşından önce bırakanlara güzel haber
Balıkesir'de korkutan deprem
BES'ten çıkmak isteyenler dikkat! Yeni düzenleme geliyor
Köpeğe tecavüz eden sanık cezasız kaldı
İşte herkesin merak ettiği o anket: Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu?
Savcı Sayan'dan bomba iddia! ''Akşener ikna olmuş'' deyip muhalefetin adayını açıkladı