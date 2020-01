Rizeli sanatçıya memleketinde sahne yasağı

Karadenizli müzisyen Selçuk Balcı'nın Rize'de düzenlenecek festivalde sahneye çıkmasına Valilik izin vermedi. Festival programından çıkarılan Balcı, "Doğup büyüdüğüm coğrafyanın müziğini yapıp dünyanın bir çok ülkesinde konserler verirken doğduğum topraklarda sakıncalı bulundum" diyerek tepkisini dile getirdi.



Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde 24-26 Ocak tarihlerinde düzenlenecek Çamlıhemşin Ayder Kar Festivali’nde Rizeli Selçuk Balcı da sahne alacaktı. Ancak festival valiliğe takıldı. Rize Valisi Kemal Çeber, festivale izin vermediklerini belirterek, “Valiliğin destek verdiğine dair kullanılan logo bilgimiz dışında kullanılmış olup gerekli inceleme yapılmaktadır” dedi. Vali Çeber, programın destek verebilecekleri şekilde düzenlenmesi halinde organizasyona destek verebileceklerini kaydetti.

BALCI SOSYAL MEDYADAN CEVAP VERDİ

Bu gelişmeler üzerinde Selçuk Balcı, festival programından çıkarıldı. Balcı, bu engelleme ile ilgili sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı: “Doğup büyüdüğüm coğrafyanın müziğini yapıp dünyanın bir çok ülkesinde konserler verirken doğduğum topraklarda sakıncalı bulundum. Sağlık olsun, bizi seven sahiplenen güzel halkımızla her yerde buluşmaya devam edeceğim. Sizlerin sahiplendiği her yasak, baldan tatlıdır!.”

‘BEN VARIM DİYE ORGANİZASYON NİYE ENGELLENİYOR?’

Valilerin olaylara siyasi açıdan yaklaştığını belirten Balcı, “Devletin valisi bu tarz konularda tarafsız kalması lazım. Sırf ben varım diye benim olduğum organizasyon niye engelleniyor. Ben olursam verilecek para desteğinin geri çekileceğini söylüyor. ‘Düzeltilmiş halini getirin' diyor. Yani ‘Selçuk Balcı'yı çıkartın demek bu. Niye? Ben bu ülkenin evladı değil miyim? Bir suçum mu var benim? ” dedi.

Selçuk Balcı'nın geçtiğimiz 25 Ağustos'ta da Malatya Şenlikleri'nde vereceği konser AKP'li belediye tarafından iptal edilmişti.

Diğer taraftan Reklam afişinde destek veren kurum ve kuruluşlar arasında Rize Valiliği logosunun yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Rize İl Genel Meclisi, Çamlıhemşin Kaymakamlığı, Çamlıhemşin Belediyesi'nin de logolarına yer verilmişti.