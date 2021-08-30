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Rojda Demirer bikinili pozu ile büyüledi

Rojda Demirer bikinili pozu ile büyüledi

Son olarak Maraşlı dizisinde rol alan güzel oyuncu Rojda Demirer tatil pozuyla hayranlarını mest etti. Rojda Demirer bikinisinin ipini çözüp güneşlendi.

Tatilin son günlerinin keyfini çıkaran Rojda Demirer Instagram'dan paylaşımda bulunmayı da ihmal etmiyor.

Dikkat çeken tatil pozlarına yenisini ekleyen Rojda Demirer, bikini izi çıkmaması için ipini çözerek güneşlendi. Demirer o anları da takipçileriyle paylaştı.

 

41 yaşındaki ünlü oyuncuya ilk yorum ablası Ruken Demirer'den geldi. Rojda Demirer'in ablası Ruken Demirer kardeşine kalp emojisiyle destek verdi.


Rojda Demirer'in tatil pozuna hayranlarından ise beğeni yağdı.

Etiketler rojda demirer poz
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