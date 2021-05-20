  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Sadakatsiz'de Burak Sergen sürprizi

Sadakatsiz'de Burak Sergen sürprizi

Sadakatsiz dizisinde rol alan Burak Sergen, yoğun bakımdaki tedavisinin ardından normal odaya alındı. Ünlü oyuncu dizinin yeni bölümüne video ile bağlanarak izleyiciyle buluştu.

Kanal D’nin ilgiyle izlenen dizisi ‘Sadakatsiz’de rol alan Burak Sergen, bir ay önce evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Koronavirüse yakalandığı tespit edilen oyuncu, yoğun bakıma alındıktan sonra entübe edildi. Tedavisi yoğun bakımda devam eden oyuncu önceki gün normal odaya alındı.

Cansu Dere, Melis Sezen ve Caner Cindoruk'u başrolü paylaştığı ‘Sadakatsiz’in dün akşam yayınlanan yeni bölümünde izleyiciyi büyük bir sürpriz ile karşılaştı. Burak Sergen, dizinin yeni bölümüne video ile bağlanarak izleyiciyle buluştu. Dizide canlandırdığı Haluk karakteri kalp krizi geçiren ünlü oyuncu senaryo gereği ailesiyle görüntülü konuşma yaptı.

 

Yoğun bakımdan çıkan Burak Sergen'den ilk fotoğrafYoğun bakımdan çıkan Burak Sergen'den ilk fotoğrafMagazin

 

Etiketler burak sergen sadakatsiz
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Dedektif gibi iz süren anne 15 yaşındaki kızını fuhuş bataklığından kurtardı
Galatasaray'da Abdurrahim Albayrak bombası
Sedat Peker'in evine yapılan operasyonun görüntüleri yayınlandı
19 Mayıs kutlamalarında skandal sansür
Dolar, euro ve altın fiyatları zirveye koşuyor
Bir Zamanlar Çukurova'da ortalık karıştı
Sedat Peker'den yeni video: Erdoğan sonrasına kimin planı varsa bizi mahvedecekler dedim
Bill Gates hakkında yeni iddia
22 milyon 943 milyon liralık ihale yandaşa gitmiş
İmzalar atıldı: 60 milyon doz aşı geliyor