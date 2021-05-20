Sadakatsiz'de Burak Sergen sürprizi

Sadakatsiz dizisinde rol alan Burak Sergen, yoğun bakımdaki tedavisinin ardından normal odaya alındı. Ünlü oyuncu dizinin yeni bölümüne video ile bağlanarak izleyiciyle buluştu.

Kanal D’nin ilgiyle izlenen dizisi ‘Sadakatsiz’de rol alan Burak Sergen, bir ay önce evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Koronavirüse yakalandığı tespit edilen oyuncu, yoğun bakıma alındıktan sonra entübe edildi. Tedavisi yoğun bakımda devam eden oyuncu önceki gün normal odaya alındı.

Cansu Dere, Melis Sezen ve Caner Cindoruk'u başrolü paylaştığı ‘Sadakatsiz’in dün akşam yayınlanan yeni bölümünde izleyiciyi büyük bir sürpriz ile karşılaştı. Burak Sergen, dizinin yeni bölümüne video ile bağlanarak izleyiciyle buluştu. Dizide canlandırdığı Haluk karakteri kalp krizi geçiren ünlü oyuncu senaryo gereği ailesiyle görüntülü konuşma yaptı.