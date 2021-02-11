Sadakatsiz'e damga vuracak sahne

Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Yeliz Kuvancı, Özge Özder, Gözde Seda Altuner, Burak Sergen, Taro Emir Tekin ve Alp Akar'ın başrollerde oynadığı Sadakatsiz 10 Şubat Çarşamba akşamı 17. bölümüyle ekrana geldi. Sadakatsiz son bölümde erin, Ali için çaba göstermeyi sürdürürken dengeleri bir kez daha değiştiren bir gelişme yaşandı.

Son zamanlarda sinirleri çok bozuk olan Derin, tüm hırsını Ali'den çıkardı. Ali'ye karşı bir anda tavrı değişen Derin, onunla tartışmaya başladı. Sesler yükselince Volkan duruma el attı. Ancak Volkan'ın gelişi bu defa çok sert oldu.

Derin'le tartışan Ali'nin "Annemi aldattığın için bunlar oldu" sözleri üzerine Volkan çılgına döndü. Ali'ye tokat atan Volkan, bu davranışıyla onu kaybetti.

Ali ise gözyaşları içinde annesi Asya'yı ağlayarak kendisini almasını istedi. Volkan ve Derin'in evine gelen Asya, oğluna kavuştu.

VOLKAN'DAN ASYA'YA BÜYÜK İTİRAF

Sadakatsiz'in 17 Şubat'ta ekrana gelecek olan 18. yeni bölümünden ise çarpıcı bir fragman yayınlandı. Sadakatsiz'in yeni bölüm fragmanında Asya'nın yanına gelen Volkan garip bir ruh halindedir. Yaşanan tüm olaylara rağmen Asya'dan kopamayan Volkan beklenmedik bir hamle yapıyor. Volkan, Derin'le evliliğinden pişman olduğunu gözyaşları içinde açıklıyor.



Volkan, eski eşi Asya'yı öpmeye kalkıyor. Asya ve Volkan arasında neler olacak? Asya ve Volkan tekrar beraber olacaklar mı?