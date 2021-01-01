Şafak Sezer'den Bülent Ersoy'a olay gönderme

İbrahim Tatlıses'in sunduğu İbo Show, dün akşam yılbaşı özel programıyla izleyicilerin karşısına çıktı. Programın konukları arasında Bülent Ersoy, Seda Sayan, Şafak Sezer, Serdar Ortaç ve Hande Yener yer aldı.

"O BENİM HEP HALAMDI"

Eğlencenin bir an olsun eksilmediği programda, Seda Sayan'ın bir ara Bülent Ersoy'a "hala" sözüyle hitap etmesi konu oldu. Sayan, "O benim hep halamdı. Başından beri hala dedim, o benim halamdır" dedi. Bu esnada araya giren Şafak Sezer'in "En başından beri, öyle mi?" demesi ise programa damga vurdu.