Şahan Gökbakar Türkiye'deki ''en mutlu'' insanları açıkladı

Gndeme dair yaptığı sert çıkışlarla dikkat çeken ünlü komedyen Şahan Gökbakar bu sefer de Türkiye'deki en mutlu insanları açıkladı.

Türk lirasının tüm ülke para birimleri karşısında değer kaybetmesi çevre ülkelerden alışverişe gelenlerin sayısında patlamaya neden oldu. Bulgarlar ve Yunanlar alışveriş için Türkiye’ye akın etmeye başladı.

Bulgaristan'ın para birimi 1 Leva 8 TL'ye yaklaşınca özellikle Edirne’ye ve İstanbul’a gelen Bulgarlar arabalarının bagajını dolduruyor. Hatta Bulgaristan’da ucuz ürünleri takip eden bir grup Bulgar “Edirne Pazarı” grubu kurdu. Binlerce takipçisi olan grupta Bulgar kadınları nereden ne aldığını ve hangi fiyata satıldığını tavsiye niteliğinde anlatıyor.

"SONRA BİR FARK ETTİM Kİ BULGARLARMIŞ..."

Oyuncu ve komedyen Şahan Gökbakar’dan alışverişe gelen Bulgarlarla ilgili dikkat çeken bir mesaj paylaştı.

Gökbakar paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

”Televizyonda, uzun süre sonra ülkemiz sokaklarında mutlu mutlu gezen, gönlünce keyifle bol bol alışveriş yapan ve içten şen kahkahalar atan insanlar gördüm. Önce bir an çok mutlu oldum... Sonra farkettim ki, Bulgarlarmış....”

Öte yandan Türkiye Yunanistan ve Bulgaristan'a PCR testi ibraz etme zorunluluğunu kaldırıp, aşı kartı sertifikasıyla da girişlerini kolaylaştırmıştı.

“SİZİN PARANIZIN DEĞERİ YOK”

Bulgaristan’ın Filibe şehrinde hemşirelik yapan ve aylık 700 euro maaşla çalışan Rafiye Muhtarovaise ise alışveriş sırasında "Biz hep geliyoruz buraya, çok memnunuz. Levanın çıkması da iyi oldu. Vaktim olsa her hafta geleceğim alışveriş yapmaya. Bizim Bulgaristanlılar çok geliyor alışveriş yapmaya, çünkü liranız çok düştü. Bizim paranın şu an değeri var, sizin paranın değeri yok şu anda. Buradan aldığımız zeytinin, peynirin bile tadı başka. Biz çok ucuza alıyoruz her şeyi buradan, çünkü bizim paramız çok değerli" diye konuştu.

BAHŞİŞ BIRAKTI

Bir pastaneden baklava alan Bulgar kadın ise Edirneli esnafa 20 lira bahşiş bıraktı.

"PARAMIZI HARCA HARCA BİTİREMİYORUZ"

Edirne'nin en işlek caddesi Saraçlar’da alışveriş yapan dört kişilik ailenin üyesi Nihat Angelov, ailesiyle beraber her hafta geliyormuş, "İki haftadır öyle düştü ki Türk Lirası, 500 euro bozduruyoruz, harca harca bitiremiyoruz." diyor.

Öte yandan Bulgar ve Yunan turistler akın akın gelmeye devam ediyor.