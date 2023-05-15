Şahan Gökbakar'dan Altılı Masa liderlerine çok sert tepki

Şahan Gökbakar, Millet İttifakı liderlerini eleştirdi: "Kimse çıkıp bir şey söylemiyor diye yazmıştım... Çıktılar ama bir şey söylemediler..."

14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi'nde oy sayımı devam ediyor. Yüzde 98'i açılan sandıklardan AA'nın açıkladığı verilere göre cumhurbaşkanı seçimi ikinci tura kalırken, komedyen ve oyuncu Şahan Gökbakar Millet İttifakı liderlerine tepki gösterdi.

Twitter paylaşımında Kemal Kılıçdaroğlu'nun ittifak liderlerini de yanına alarak yaptığı açıklamaya atıf yapan Gökbakar "Kimse çıkıp birşey söylemiyor diye yazmıştım.... Çıktılar ama bir şey söylemediler..." ifadelerini kullandı.