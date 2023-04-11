  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Şahan Gökbakar'dan Kızılay Başkanı'na: ''Seni unuttum zannetme''

Şahan Gökbakar'dan Kızılay Başkanı'na: ''Seni unuttum zannetme''

Şahan Gökbakar'dan Kızılay Başkanı'na: ''Seni unuttum zannetme''
Güncelleme:

Ünlü komedyen Şahan Göknakar, Kızılay Başkanı Kerem Kınık ''Seni unuttum zannetme yarışmayan Kerem'' diye seslendi.

Türkiye'yi sarsan ve 50 bini aşkın yurttaşın hayatını kaybettiği Kahramanmaraş merkezli depremlerin 3. gününde, AHBAP Derneği'ne çadır sattığı Cumhuriyet tarafından ortaya çıkarılan Kızılay Başkanı Kerem Kınık'a tepkiler sürüyor.

Son olarak ünlü komedyen Şahan Gökbakar, çadır skandalının ardından istifa etmeyi düşünmeyen ve paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Kınık'a seslendiği yeni bir paylaşım daha yaptı.

"SENİ UNUTTUM ZANNETME"
Gökbakar, yeni paylaşımında Kınık'ı istifaya çağırarak, "Güzelim Kızılay'ın itibarını ve güvenilirliğini yerle bir ettin. Hâlâ hiç tınlamadan o koltukta oturuyorsun" dedi.

Gökbakar, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Seni unuttum zannetme yarışmayan Kerem. Güzelim Kızılay'ın itibarını ve güvenilirliğini yerle bir ettin. Hala hiç tınlamadan o koltukta oturuyorsun. Seni aday maday da yapmadılar değil mi? Kerem Kızılay senin değil, bizim Kızılayımız. Kalk o koltuktan!"

 

Etiketler şahan gökbakar kerem kınık kızılay deprem
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
12 bölgede yapılan son genel seçim ve Cumhurbaşkanlığı anketi sonuçları açıklandı
Dün depoyu doldurmayan pişman! Büyük zam geldi
İşte 9 firmanın son seçim anketi sonuçları ortalaması
Köye inen kurt dehşet saçtı! Kuduz çıktı
Bugün uzaya fırlatılacaktı... Yerli ve milli uyduya rötar!
Türkiye’de hiç yaşamamış ama oy kullanacak seçmen sayısı açıklandı
Kahramanmaraş'ta bir büyük deprem daha
Survivor adasında kıyamet koptu... Diskalifiye edilen Merve'nin bu görüntüleri olay oldu
Ağrı'da korkutan deprem
AYM, HDP kararını verdi