Şahan Gökbakar'dan Kızılay Başkanı'na: ''Seni unuttum zannetme''

Ünlü komedyen Şahan Göknakar, Kızılay Başkanı Kerem Kınık ''Seni unuttum zannetme yarışmayan Kerem'' diye seslendi.

Türkiye'yi sarsan ve 50 bini aşkın yurttaşın hayatını kaybettiği Kahramanmaraş merkezli depremlerin 3. gününde, AHBAP Derneği'ne çadır sattığı Cumhuriyet tarafından ortaya çıkarılan Kızılay Başkanı Kerem Kınık'a tepkiler sürüyor.

Son olarak ünlü komedyen Şahan Gökbakar, çadır skandalının ardından istifa etmeyi düşünmeyen ve paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Kınık'a seslendiği yeni bir paylaşım daha yaptı.

"SENİ UNUTTUM ZANNETME"

Gökbakar, yeni paylaşımında Kınık'ı istifaya çağırarak, "Güzelim Kızılay'ın itibarını ve güvenilirliğini yerle bir ettin. Hâlâ hiç tınlamadan o koltukta oturuyorsun" dedi.

Gökbakar, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Seni unuttum zannetme yarışmayan Kerem. Güzelim Kızılay'ın itibarını ve güvenilirliğini yerle bir ettin. Hala hiç tınlamadan o koltukta oturuyorsun. Seni aday maday da yapmadılar değil mi? Kerem Kızılay senin değil, bizim Kızılayımız. Kalk o koltuktan!"