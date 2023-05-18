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Sahnede kaza geçiren Kibariye'den günler sonra ilk paylaşım

Sahnede kaza geçiren Kibariye'den günler sonra ilk paylaşım
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Sahnede talihsiz bir kaza geçiren şarkıcı Kibariye, günler sonra sosyal medya hesabından ilk paylaşımını yaptı.

Geçtiğimiz günlerde Merkez Akdeniz ilçesi Turgut Reis Mahallesi Kültür ve Sanatevi önünde kurulan alanda "Romanlar Buluşması" konserine çıkan ünlü sanatçı Kibariye sahnede şarkısını söylerken talihsiz bir kaza yaşadı.Ünlü sanatçı için sahneye çıkan bir hayranı ona doğru koştuğu sırada koruması olduğu değerlendirilen şahsın müdahalesi sırasında Kibariye darbe aldı. Kibariye yaklaşık 2 metre yükseklikteki sahneden aşağı düştü.

Yaralanan Kibariye önce yakın bir özel hastaneye ardından da Mersin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. 2 gece müşahede altında tutulan Kibariye, günler sonra Instagram'dan paylaşım yaptı.

Yaşadığı kazayla hayranlarının yüreğine indiren Kibariye, siyah takım elbisesiyle verdiği pozunu nazar boncuklu emojiyle paylaştı. Kibariye'nin bu paylaşımı, ünlü şarkıcıya nazar değdi olarak yorumlandı.

Etiketler sahne kibariye şarkıcı nazar boncuğu
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