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Şarkıcı Çelik sır gibi sakladığı sevgilisiyle ilk kez görüntülendi

Şarkıcı Çelik sır gibi sakladığı sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
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Ünlü şarkıcı Çelik, 10 yıldır aşk yaşadığı öğretmen sevgilisi Elif Ünügür ile ilk kez el ele görüntülendi.

Yıllar önce sahne aldığı İzel ve Ercan Saatçi'yle son dönemde yeniden izleyici karşısına çıkan sanatçı Çelik, bu sefer özel hayatıyla gündeme geldi. 10 yıllık ilişkisini gözlerden uzak şekilde yaşayan Çelik, önceki gün sevgilisiyle görüntülendi.

SORULARI YANITSIZ BIRAKTILAR
57 yaşından başarılı şarkıcı Çelik, önceki gün öğretmenlik yapan 10 yıllık sevgilisi Elif Ünügür ile Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. El ele görüntülenen Çelik ve sevgilisi, karşılarında basın mensuplarını görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı. Çift, soruları da yanıtsız bıraktı.

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Çelik, sosyal medya hesabından daha önce sevgilisiyle ilgili bir paylaşım yapmadı. Öte yandan Elif Ünügür, özel bir okulda öğretmen olarak çalışıyor.

Etiketler çelik elif ünügür
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