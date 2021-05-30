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Seda Sayan’dan Demet Akalın’a videolu yanıt

Seda Sayan’dan Demet Akalın’a videolu yanıt

Ünlü şarkıcılar Demet Akalın ve Seda Sayan arasındaki ‘program’ tartışmasına, Sayan tarafından cevap geldi.

Demet Akalın’ın, Alişan ile birlikte Star TV’de hazırlayıp sundukları 'Demet ile Alişan Sabah Sabah' programının cuma sona ermesinin ardından, kanalın yeni sezon için Seda Sayan ile anlaştığı iddiası, magazin dünyasında yeni bir tartışma başlatmıştı.

AKALIN: BİR DE SIVIYOR

Akalın’ın, sosyal medya platformu Twitter’dan, şarkıcı ve söz yazarı Aynur Aydın’ın "Kimi sevip değer sersek sonunda mutlaka bir bokluk yapıyor" mesajına "Bir de sıvıyor" karşılığını vermesi, Sayan'a gönderme olarak algılanmıştı.

 SAYAN: BEN KİMSENİN EKMEĞİYLE OYNAMADIM, OYNAMAM DA”

İddialar üzerine, Instagram hesabından konuya ilişkin açıklama yapan Seda Sayan, “Ben kimsenin ekmeğiyle oynamadım, oynamam da.” şeklinde bir çıkışta bulundu.

Seda Sayan’ın açıklamasının tamamı şu şekilde:

“50 kere söyledim, bir kere daha söyleyeceğim. Bir daha da sormasınlar. Ben kimsenin ekmeğiyle oynamadım, oynamam da. Bir daha konuşturmayın beni. Anladınız mı? Ben hayatım boyu kimsenin ekmeğiyle oynamadım, oynamam da. Bunu bilen gayet iyi bilir. Bilmeyen de öğrensin”

Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programı yayından kaldırıldıDemet ve Alişan ile Sabah Sabah programı yayından kaldırıldıMagazin
Programı bitirilen Demet Akalın: Zıkkımlandık...Programı bitirilen Demet Akalın: Zıkkımlandık...Magazin

 

 

Etiketler seda sayan video yanıt alişan demet akalın sabah sabah
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