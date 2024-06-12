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Seda Sayan'ın garson için söyledikleri tepki çekti

Seda Sayan'ın garson için söyledikleri tepki çekti
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61 yaşında olmasına rağmen üst üste geçirdiği estetik operasyonlarıyla adeta yaşını sabitleyen Seda Sayan'ın sosyal medya paylaşımında işini yapan bir garson için söyledikleri tepki çekti.

Ünlü şarkıcı Seda Sayan bu sefer estetikleriyle değil bir garson için söyledikleriyle gündemde. 61 yaşına giren Seda Sayan estetik üstüne estetik operasyonu için bıçak altına yatıp genç görüntüsünü dondurmayı başarırken bir taraftan da televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor.

Yaptırdığı her estetik, attığı her adım, yaptığı her açıklama olay olan Seda Sayan bu sefer imzasını attığı bir ayıpla eleştiri oklarını üzerine çekti ve bir garsona gösterdiği tavrıyla adeta topa tutuldu.

2.sayfaoffical'ın paylaştığı videoda Sayan'ın makyajsız hali dikkat çekti... Sosyal medya kullanıcıları tarafından estetikleri yüzünden doğal bulunmayan isme eleştiri yağarken, Seda Sayan'ın bir garson için sarfettiği sözler makyajsız halinin de estetiklerinin de önüne geçti.

Seda Sayan video çektiği sırada arkasında gözüken bir garson için "bu garsonda geldi dikildi, tepemde iş yapması" diyerek gözlerini deviren Sayan resmen topa tutuldu.

Etiketler Seda sayan 61 yaşında garson tepki gözlerini devirdi çalışan
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