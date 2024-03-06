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Seksenler'in yıldızı motosiklet kazasında hayatını kaybetti

Seksenler'in yıldızı motosiklet kazasında hayatını kaybetti
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TRT ekranlarının fenomen dizisi Seksenler'de Zafer karakterine hayat veren Efe Deprem geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybetti.

Yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran Seksenler dizisinde hayat verdiği 'Zafer' rolü ile tanınan ünlü oyuncu Efe Deprem, dün akşam saat 19.30 sularında sahibi olduğu 41 ASH 753 plakalı motosikleti ile seyir Mecidiyeköy yönünde E-5 üzerinde seyir halindeyken kaza yaptı.

Deprem, Çağlayan Metrobüs durağına 300 metre mesafede bariyerlere çarptı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ünlü oyuncuya ilk müdahale yapıldı. Ancak Efe Deprem, ekiplerin tüm müdahalelerine rağmen olay yerinde hayata gözlerini kapadı.

Deprem'in kendisi gibi oyuncu eşi Burcu Altın Deprem sosyal medya hesabından eşinin vefatını ise şu paylaşımla duyurdu:

TRT ekranlarının fenomen dizisi Seksenler'de Zafer karakterine hayat veren Efe Deprem geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybetti.

Etiketler seksenler efe deprem motosiklet kazası kaza
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