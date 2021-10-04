Selçuk Ural'a 'kıro' tepkisi: Ferdi Tayfur'u arayıp...

Selçuk Ural'ın arabesk müzik dinleyenlere yönelik açıklamalarına, TV8'de yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programının sunucularından tepki geldi.

Eski sanatçı Selçuk Ural, geçtiğimiz günlerde 'arabesk müzikle' ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu.

Verdiği röportajda Müslüm Gürses ve Ferdi Tayfur şarkılarını dinleyen kişilerin kültürsüz ve hayat eğitimi almayan kişiler olduğunu ifade eden Ural, bu insanların kendileriyle barışık olmadığını söylemişti.

SELÇUK URAL'IN O İFADELERİNE MÜGE VE GÜLŞEN'DEN TEPKİ

Arabesk dinleyenleri 'Kıro' olarak tanımlayan Ural'ın cümleleri, kısa sürede tepki çekmişti.

Tüm bu gelişmelerin ardından TV8'de yayınlanan 'Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa'da, bu hafta Selçuk Ural'ın geçtiğimiz günlerdeki açıklamaları tartışıldı.

"FERDİ TAYFUR BU POLEMİĞE GİRMEK İSTEMİYOR"

Ural'ın açıklamalarıyla ilgili konuşan Müge Dağıstanlı, Ferdi Tayfur'un yaşanan bu tartışmaya girmek istemediğini söyleyerek, "Kendisi biraz sinirli, biraz da kırgınmış." dedi.