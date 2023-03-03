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Selçuk Yöntem Akşener'e tepki gösterdi: Hiç bir aktör yorumlayamaz

Selçuk Yöntem Akşener'e tepki gösterdi: Hiç bir aktör yorumlayamaz
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Meral Akşener'in açıklamalarının ardından ünlü oyuncu Selçuk Yöntem sosyal medya hesabından yorumda bulundu.

Altılı masada süren Cumhurbaşkanı adayı belirsizliği bambaşka bir boyut kazandı.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener bugün yaptığı açıklamayla Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını tanımayarak Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı göreve çağırdı.

"Dayatmaya boyun eğmeyeceğiz." diyen Akşener, 6'lı masadan ayrılma kararı aldıklarını duyurdu.

Akşener'in açıklamaları gündeme bomba gibi düşerken Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını destekleyenlerden tepkiler yağıyor.

"Böyle bir dönüşümü bir tiyatro oyununda bile hiç bir aktör yorumlayamaz"
Bu isimlerden biri de ünlü oyuncu Selçuk Yöntem'den geldi.

Yöntem, Akşener'e yönelik tepkisini, "Bravo Meral hanım böyle bir dönüşümü bir tiyatro oyununda bile hiç bir aktör yorumlayamaz..Pes." paylaşımıyla dile getirdi.

Etiketler selçuk yöntem yiatro meral akşener
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