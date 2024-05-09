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Serbest bırakılan Kalben'den ilk açıklama

Serbest bırakılan Kalben'den ilk açıklama
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Evine düzenlenen uyuşturucu baskını sonrası gözaltına alınan ve ardından serbest bırakılan şarkıcı Kalben sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Şarkıcı ve müzisyen Kalben Sağdıç (38), İstanbul Beyoğlu'ndaki evine düzenlenen uyuşturucu baskını sonrası gözaltına alındı.

Kalben'in Cihangir'deki evinde yapılan aramada 3 parça 15 gram 'skunk' türü uyuşturucu madde ele geçirildi.

İfadesinde "Ben içiciyim, satmıyorum" diyen Kalben yurtdışı çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.

"SAĞLIĞIMLA İLGİLİ ENDİŞE DUYMANIZI İSTEMİYORUM"

Instagram hesabından açıklama yapan şarkıcı "Canlarım, müzik, edebiyat ve dostluk yoluyla tanıştıklarım... Sokaklarda, konserlerde, festivallerde ve imza günlerinde buluştuklarım... Kah güzel kah acı günlerimizi paylaştıklarım... Umudundan, sevgisinden, dayanışmasından değer aldıklarım, destek aldıklarım... Sağlığımla ilgili endişe duymanızı istemiyorum. Kıymetli kamuoyumuzu bu şekilde oyaladığım için üzgünüm. Ben ailemin, sevdiklerimin, yakınlarımın yanındayım. İyiyim, daha da iyi olacağım. Hep daha da iyi olmak için çabalıyorum ve çabalayacağım. Sizi sevgiyle kucaklıyorum" dedi.

Etiketler uyuşturucu içiciyim satmıyorum ilk açıklama
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