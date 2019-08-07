Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan boşanıyor mu ?

2014 senesinde muhteşem bir düğünle dünya evine giren Serdar Ortaç ve eşi Chloe Loughnan çifti yarın boşanıyor. Konu hakkında konuşan Ortaç ise iddiaları yalanlamayarak konuyu geçiştirmeye çalıştı.

EVLİLİKTE MUTSUZ SON

Bir süredir haklarında boşanma haberleri çıkan ve bir ara avukatına boşanma talimatı veren Serdar Ortaç'ın evliliği hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programının haberine göre, çift yarın anlaşmalı olarak boşanıyor.

"BEN ŞİMDİ NE DESEM"

Müge Dağıstanlı'nın canlı yayında aradığı Serdar Ortaç, iddiaları yalanlamak yerine uçakta olduğunu belirterek "Yani ben şimdi ne desem" demekle yetindi. Loughnan ise sunucuların attığı mesajı gördü ancak cevap vermedi.