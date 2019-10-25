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  3. 25 Ekim 2019 16:16

Serdar Ortaç'dan Chloe Loughnan kararı

5 yıllık evliliğini 5 dakikada bitiren Serdar Ortaç, boşanmasının üzerinden 2 ay geçtikten sonra eski eşi Chloe Loughnan hakkında şaşırtan bir karar aldırdı.

Serdar Ortaç'dan Chloe Loughnan kararı
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Boşanmalarının ardından aralarında dargınlık ya da düşmanlık bulunmadığını söyleyen Chloe Loughnan ve Serdar Ortaç ikilisi, haftalar sonra yeniden gündeme geldi. Serdar Ortaç, bu sefer eski eşi hakkında beklenmeyen bir davranışta bulundu.

KONUŞMA YASAĞI ALDIRDI

Kanal D’de yayınlanan magazin programının haberine göre; Serdar Ortaç’ın eski eşine konuşma yasağı aldırdığı öğrenildi. Buna göre Chloe, Serdar Ortaç ile evli kaldığı dönemle ve evliliğinde yaşadıklarıyla ilgili olarak konuşamayacak.

YASAĞI ÇİĞNERSE 100 BİN TL ÖDEYECEK

Haberin devamında ise Chloe’nin yasağı çiğnemesi halinde 100 bin TL ödeyeceği de konuşulanlar arasından.

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serdar ortaç , Chloe Loughnan
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