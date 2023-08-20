Serdar Ortaç'tan hayranlarına kötü haber: Bundan sonra konser yok

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, Bursa konserinde hayranlarıyla buluştu. Ortaç, ''Bu benim son turnem. Bundan sonra konser yok, beni telefondan ve videolardan izleyeceksiniz'' dedi.

Pop müziğin önde gelen isimlerinden Serdar Ortaç, Bursa’da sahne aldı.

Sevilen şarkılarını Bursalı sevenleri için seslendiren Ortaç, unutulmaz bir akşam yaşattı.

"Bundan sonra konser yok"

Türkiye'nin dört bir yanındaki hayranlarıyla buluşmaya devam eden Ortaç, "Bu benim son turnem. Bundan sonra konser yok, beni telefondan ve videolardan izleyeceksiniz." dedi.

"Artık bekar ve dullara şarkı okuyacağım"

Sahnesinde dansçılar ile birlikte şarkılarını söyleyip sevenlerini coşturan Ortaç, son günlerde magazinden düşmeyen açıklamalarının ardından Bursa konserinde şunları kaydetti:

Yeni boşandığım için, yani artık bana yeni geliyor durum. Dul olduğum için artık bekar ve dullara şarkı okuyacağım. Evliler ne yaparsanız yapın umurumda değil. Evlilik çok güzel bir şey, ben yapamadım. Siz becerdiniz. Kıskanıyorum, deli gibi çatlıyorum.

İHA