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  3. 24 Ekim 2019 12:35

Serdar Ortaç'tan manidar paylaşım

Serdar Ortaç, sosyal medya hesabından manidar bir paylaşımda bulundu. Annelik üzerine bir yazı paylaşan Ortaç'ın, eski eşi Chloe Loughnan'a gönderme yaptığı düşünüldü.

Serdar Ortaç'tan manidar paylaşım
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Serdar Ortaç ile Chloe Loughnan, 2014 yılında nikah masasına oturmuştu. Ünlü çift, geçtiğimiz Ağustos ayında ise tek celsede boşanmıştı. Boşandıktan sonra sosyal medya paylaşımlarına hız veren Ortaç, son olarak annelik üzerine bir yazı paylaştı.

ESKİ EŞİNE GÖNDERME Mİ YAPIYOR?

Eski eşi Chloe Loughnan'a gönderme yaptığı düşünülen Serdar Ortaç, Instagram hesabından şu satırları paylaştı: "Dünyada bencil olmayan tek kişi annendir. Asla bir tek kendini düşünmez, bizler farkında bile olmadan her şeyi kendimiz için isteriz. Aşkı, parayı, mutluluğu, başarıyı ve bir çok şeyi kıskanırız, gözümüz değer..."

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